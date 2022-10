Zeugen gesucht : Diebstahl in Neuhütten: Unbekannte brechen in Autos ein und stehlen Wertgegenstände

Diebstahl in Neuhütten: Unbekannte brechen in Autos ein und stehlen Wertgegenstände

Neuhütten Im Schutz der Dunkelheit haben ein oder mehrere Unbekannte zwei Autos aufgebrochen und unter anderem Bargeld gestohlen.

In der Nacht auf Montag wurden in der Saarstraße in Neuhütten die Türen von zwei abgestellten Autos durch einen oder mehrere unbekannte Tatverdächtige aufgebrochen. Im Anschluss wurden Bargeld, Debitkarten und ein Bundespersonalausweis aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet.