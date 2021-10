Sachbeschädigung : Fenster an Pfarrkirche in Neumagen-Dhron eingeworfen - schon zum zweiten Mal

Fenster an Pfarrkirche in Neumagen-Dhron eingeworfen - schon zum zweiten Mal

Neumagen-Dhron Nach einem ähnlichen Fall vor wenigen Monaten ist erneut ein Kirchenfenster in Neumagen-Dhron zu Bruch gegangen. Die Polizei sucht nun den Täter, der dafür verantwortlich ist.

In der Zeit zwischen dem 06. Oktober 2021, 12:00 Uhr und 08. Oktober 2021, 10:00 Uhr kam es in Neumagen-Dhron zu einer Sachbeschädigung an einem Fenster der Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt.