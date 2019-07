Blaulicht : Neumagen-Dhron: Unbekannte verwüsten Sportplatz mit Autos

Foto: Fritz-Peter Linden

Neumagen-Dhron Unbekannte haben am Wochenende einen erheblichen Sachschaden am Sportplatz in Neumagen-Dhron angerichtet. Das teilte die Polizei mit. Durch das Driften auf dem Rasenplatz mit einem oder mehreren Fahrzeugen wurde das Erdreich teilweise stark aufgewühlt, so dass der Platz vorerst nicht bespielbar ist.

