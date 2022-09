Blaulicht : Unbekannter verbrennt Sperrmüll an Waldgebiet

Unbekannter verbrennt Sperrmüll an Waldgebiet

Neumagen-Dhron Ein Unbekannter hat in Neumagen-Dhron Sperrmüll an einem Wald verbrannt. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, wurden am Mittwoch Einsatzkräfte der Feuerwehr Neumagen-Dhron zu einem Brand in der Nähe eines Waldgebietes im Bereich des Weißhausgrabens gerufen. Vor Ort wurde augenscheinlich Sperrmüll, darunter auch Kunststoffe, verbrannt, glücklicherweise breitete sich das Feuer nicht weiter aus. Die Polizei Bernkastel-Kues leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, 06531/95270, pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de.