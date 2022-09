Glückliches Ende : Vermisste Urlauberin wieder gefunden

Neumagen-Dhron Ein Ehepaar aus den Niederlanden hatte sich bei einer Radtour aus den Augen verloren – die vermisste Frau ist nun wohlauf gefunden worden.

Glückliches Ende einer Vermisstenmeldung: Ein Ehepaar aus den Niederlanden machte an der Mosel Urlaub und wohnte in einer Ferienwohnung in Neumagen-Dhron. Am Sonntag (4. September) unternahm das Paar eine Radtour an der Mosel entlang. Der Ehemann hatte seine Frau gegen 18 Uhr ab dem Ort Piesport komplett aus den Augen verloren.

Als er in Neumagen-Dhron ankam, verständigte er die Polizei und erstattete mit der Vermieterin der Ferienwohnung eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in Bernkastel-Kues, da die Frau weder Papiere noch ein Handy dabei hatte. Am selben Abend meldete sich die Campingplatztreiber in Minheim, da dort eine offenbar orientierungslose Radfahrerin angekommen war. An Hand der Bescheibung der Frau wurde dann der Ehemann der Vermissten verständigt, der seine Frau gegen 21.30 dann wohlbehalten in Minheim abholen konnte.