Sachbeschädigung : Neun Autos in Pfalzel zerkratzt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Trier-Pfalzel Unbekannte haben in Trier-Pfalzel in der Nacht von Freitag, 24. Mai, auf Samstag, 25. Mai, neun Autos beschädigt. Die Wagen waren geparkt in der Straße Im Bungert und in der Freiherr-vom-Stein-Straße.

