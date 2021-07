Bis zu 150 Stundenkilometer : Porsche und BMW liefern sich illegales Autorennen in Trier

Trier Mit bis zu 150 Stundenkilometern haben sich ein Porsche- und ein BMW-Fahrer ein illegales Autorennen in Trier geliefert – auf einer viel befahrenen Trierer Straße.

Illegales Autorennen in Trier: Am Mittwoch, 21. Juli, kam es gegen 10:45 Uhr in der Niederkirchner Straße/Luxemburger Straße in Trier zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Das teilt die Polizei mit.