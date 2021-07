Blaulicht : Unfall an der Eifel-Pipeline

Unfall an der Eifel-Pipeline

Niederprüm Beim Entladen von mehreren Tonnen Sand ist am Montag in der Nähe von Niederprüm ein LKW umgekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Unfall an der Eifel-Pipeline: Derzeit laufen die Arbeiten am Verbundsystem (der TV berichtete) auch in der Nähe von Niederprüm.