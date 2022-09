Blaulicht : Auto rast in Böschung bei Niederprüm

Bei einem Unfall am Ortsausgang Niederprüm wurden am Samstagnachmittag zwei Personen verletzt. Foto: Agentur Siko

Niederprüm Bei einem Unfall am Ortsausgang Niederprüm wurden am Samstagnachmittag zwei Personen verletzt. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung.