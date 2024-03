Zeugen gesucht Mädchen verschwinden aus Kinderheim, werden gefunden – und türmen erneut

Drei Mädchen – 11, 14 und 17 Jahre alt – waren schon am Dienstag, 19. März, aus einem Kinderheim in Niederwörresbach (Kreis Birkenfeld) abgängig. Sie wurden am gleichen Abend in Idar-Oberstein aufgegriffen – zwei Tage später gelten sie erneut als vermisst, und zwar seit Donnerstag, 21. März, um 10 Uhr. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.