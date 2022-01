Blaulicht : Niersbach: Feuerwehren aus der Region wegen Brand in Wohnhaus-Anbau im Einsatz

Niersbach Zu einem Großeinsatz in Niersbach rückten am Donnerstag mehrere Wehren aus. Grund waren starker Rauch, der aus einem Anbau eines dortigen Wohnhauses drang.

Zu einem brennenden Gebäude mussten am Donnerstagabend gegen 16.58 Uhr die Feuerwehren in die Töpferstraße in Niersbach ausrücken. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Anbau eines Wohnhauses in Flammen aufgegangen.