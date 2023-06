Auf dem Feld Heuballenpresse bei Nimshuscheid in Flammen

Zu einem Brand einer Heuballenpresse kam es am Samstagabend, 11. Juni, auf einem Feld bei Nimshuscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Ein Landwirt war mit dem Pressen von Heu beschäftigt, als aus noch ungeklärter Ursache die Presse Feuer fing. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. An der Heuballenpresse entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Prüm sowie die Feuerwehren Nimshuscheid und Schönecken.