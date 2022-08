Zwei Fahrer verletzt : Unfall in der Eifel: Reh auf der Straße - Auto überschlägt sich mehrfach

Nimsreuland Ein Reh hat laut Polizei auf der L5 bei Nimsreuland in der Eifel einen heftigen Unfall verursacht. Dabei kollidierten zwei Autos, das eine überschlug sich mehrfach.

Laut Polizei fuhren Fahrer mit ihren Autos hintereinander die L5 in Fahrtrichtung Nimsreuland. In einer Linkskurve stand ein Reh auf der Fahrbahn, sodass die erste Verkehrsteilnehmerin plötzlich stark bremsen musste. In der Folge fuhr der hintere Verkehrsteilnehmer auf das abbremsende Fahrzeug auf, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.