Rettungshubschrauber-Einsatz : Schwerer Verkehrsunfall in Nittel - Motorradfahrer schwerverletzt

Foto: TV/Friedemann Vetter

Nittel Auf der L 135 in Nittel ist es am späten Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass ihn der Rettungshubschrauber ins Krankenhaus bringen musste.

So soll sich laut Polizei der schwere Unfall am späten Montagnachmittag in Nittel auf der L135 Höhe Windhof zugetragen haben:

Ein 50-jähriger Motorradfahrer war auf der L135 in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sich aus dem rechten Feldweg zur Grünschnittdeponie ein 79-jähriger Fahrer mit seinem Auto näherte.

Der Autofahrer überquerte nach derzeitigem Ermittlungsstand die Landstraße, ohne auf den bevorrechtigten Motorradfahrer zu achten, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam.

Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Saarbrücker Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des Autos wurde nicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.