Polizei : Zu schnell und ohne Führerschein unterwegs

Foto: TV/Frank Göbel

Nittel-Rehlingen Die Polizei hat am Donnerstag auf der B 419 in Höhe Nittel-Rehlingen innerhalb der Tempo-70-Zone die Geschwindigkeit kontrolliert. Die Messung erfolgte mittels Lasermessgerät in beide Fahrtrichtungen.

Innerhalb der Kontrollzeit von rund 90 Minuten wurden neun Geschwindigkeitsüberschreitungen beanstandet, wobei der schnellste Autofahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 23 Kilometer pro Stunde überschritt.

Zudem wurde ein Kraftfahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrererlaubnis eingeleitet.