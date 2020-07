Nötigung im Straßenverkehr : Ausgebremst: Polizei sucht Hyundai-Fahrer

Prüm Ziemlich aggressiv ging der noch unbekannte Fahrer eines Hyundai auf der A60 zu Werke. Nun wird er von der Polizei Prüm gesucht.

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilt, kam es am Sonntag (5. Juli) gegen 20 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver auf der A60 in Höhe der Anschlussstelle Prüm in Fahrtrichtung Trier. Während die Fahrerin eines Ford Fiesta überholte, fuhr ein Hyundai sehr dicht von hinten auf. Nachdem der Überholvorgang beendet war und die Fahrbahn eigentlich frei war, scherte der Hyundai direkt vor dem Ford ein und bremste diesen gefährlich aus.