Polizei sucht Zeugen : Nötigung im Straßenverkehr am Bewinger Berg

Gerolstein Die Polizei Daun sucht den Fahrer eines roten Kleinwagens mit Dauner Kennzeichen (DAU-JL ...). Er soll am Freitag, 21. Mai, eine 28-jährige Fahrerin genötigt und verfolgt haben.

Die Polizei schildert den Vorfall aufgrund der Angaben der Zeugin so: Die Frau war gegen 21.20 Uhr mit ihrem roten Renault Twingo auf der L 29 am Bewinger Berg von Dohm-Lammersdorf kommend in Richtung Gerolstein unterwegs. Wegen eines Rehs, das plötzlich die Straße kreuzte, machte sie eine Vollbremsung, so dass der Fahrer des roten Kleinwagens hinter ihr der stark abbremsen musste. Danach fuhr er mehrfach absichtlich dicht auf, überholte sie und bremste sie aus. Danach verfolgte er die Frau bis an ihr Ziel und fuhr erst dann fort.