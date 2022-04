Polizei : Tausende Liter Heizöl gestohlen - wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Nohen Die Täter müssen ein geeignetes Fahrzeug gehabt haben, um diesen Diebstahl in Nohen zu begehen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum zwischen dem 10. Februar und dem 2. April wurde durch bislang unbekannte Täter aus einem Anwesen in der Schulstraße in Nohen (Landkreis Birkenfeld) eine Menge von mehreren Tausend Litern Heizöl entwendet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, welche zur Aufklärung der Straftat dienen. Mögliche Zeugen, welche im vorgenannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen und Wahrnehmungen, insbesondere in der Schulstraße in Nohen, gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 in Verbindung zu setzen.