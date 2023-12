Explosion in der Nacht Geldautomat in Nonnweiler gesprengt – „Geldscheine flogen durch die Luft“

Nonnweiler · In Nonnweiler an der Grenze zum Kreis Trier-Saarburg ist in der Nacht ein Geldautomat gesprengt worden. Mehrere Täter und ein Fluchtfahrzeug wurden vor Ort gesehen.

11.12.2023 , 06:42 Uhr

10 Bilder Geldautomat in Nonnweiler gesprengt – Der Tatort kurz danach 10 Bilder Foto: Florian Blaes