Zeugen hören Explosion und Schüsse : Bewaffneter Überfall auf Geldtransporter in Saarlouis: zwei Verletzte – So laufen die Ermittlungen

Bewaffneter Überfall auf Geldtransporter in Saarlouis: zwei Verletzte – So laufen die Ermittlungen

Update Ein Geldtransport ist in Saarlouis überfallen worden. Dabei wurden ein Polizist und ein Mitarbeiter des Transports verletzt. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen und jagen die Täter.

Erste Details zum Überfall auf Geldtransport

Wie sich an der Unglücksstelle herausstellte, war ein Geldtransporter in die Luft gejagt worden und in Flammen aufgegangen. Mehrere maskierte Männer sollen gesehen worden sein, die mit einem schwarzen Audi flüchteten. Die Polizei im Saarland schaltete ihre Kollegen in Frankreich ein. Denn nach bisherigen Erkenntnissen hauten die Täter ins Nachbarland ab.