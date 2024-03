Hatte sich verschanzt Einsatz am Nürburgring beendet – Person festgenommen

Ein Mann, der sich am Donnerstag in einem Gebäude am Nürburgring verschanzt hatte, hat sich freiwillig ergeben. Zuvor konnte er durch Verhandlungen zur Aufgabe überredet werden. „Die Lage ist beendet“, sagte ein Sprecher der Polizei Koblenz am Donnerstagvormittag. Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden. Verletzt wurde demnach niemand.