Größerer Einsatz Mann verschanzt sich in Gebäude am Nürburgring

Nürburgring · Eine Bedrohungslage am legendären Nürburgring in der Eifel führt zu einem größeren Polizeieinsatz. Was bisher bekannt ist.

29.02.2024 , 11:54 Uhr

Derzeit gibt es einen größeren Polizeieinsatz am Nürburgring. Archivbild. Foto: dpa/Jens Büttner

Von Deutsche Presse-Agentur GmbH dpa