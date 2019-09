Osann-Monzel : Nur ein Verstoß bei Verkehrskontrolle vor Kita

Osann-Monzel (red) Polizisten der Inspektion Wittlich haben am Dienstagmorgen, 10. September, vor der Kindertagesstätte in der Moselstraße in Osann den Verkehr überwacht. Der Schwerpunkt lag dabei, so die Mitteilung der Polizei, auf der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder mit Kindersitz und Sicherheitsgurt.

