Blaulicht : Feuerwehr löscht in der Südeifel brennenden Traktor

Foto: TV/Roland Morgen

Nusbaum Durch rasches Eingreifen konnten Einheiten der Feuerwehr in Nusbaum Schlimmeres verhüten. Am späten Sonntagabend rückten die alarmierten Kräfte aus und löschten einen brennenden Traktor, der an einem Gebäude stand.