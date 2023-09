Straßensperrungen Der Tag nach dem verheerenden Tornado: Wie sieht es in der Eifel aus? (Fotos/Video)

Am Tag nach dem Tornado in Nusbaum-Freilingen laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Bis tief in die Nacht wurden Dächer abgedeckt. Zu einigen Häusern kamen die Helfer noch gar nicht. Dachdeckerfirmen sind in den Orten unterwegs, um die größten Schäden zu beheben. Dort steht vor allem das Abdecken mit großen Planen an erster Stelle. Auf den Grundstücken werden die vielen umgestürzten Bäume beseitigt. Aus der Luft sind auch die großen Schäden gut sichtbar.