Todesermittlungsverfahren nach Leichenfund in der Eifel eingestellt : Obduktion: 25-Jähriger Wißmannsdorfer wurde nicht ertränkt

Todesermittlungsverfahren nach Leichenfund in der Eifel eingestellt

Wissmannsdorf Der tote 25-Jährige, den Einsatzkräfte vergangene Woche in der Prüm fanden, ist im Fluss ertrunken. Das ergab nach Angaben der Kriminalinspektion Wittlich eine Obduktion des Leichnams. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es keine.

Am Sonntag, 20. Oktober, war der junge Wißmannsdorfer vermisst gemeldet worden. Nach dem Oktoberfest in Hermesdorf wollte er zu Fuß nach Hause gehen, kam dort aber nie an.