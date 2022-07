Ursache steht fest : Nach Leichenfund: Obduktionsergebnis des Toten aus der Salm steht fest

Dreis Der Tod des 22-Jährigen, der am 5. Juli leblos in der Salm gefunden wurde, hatte vor einigen Tagen Aufsehen in den sozialen Medien erregt. Nun steht das Obduktionsergebnis fest.

Der 22-jährige Mann, der vergangenen Dienstag tot in der Salm gefunden wurde, ist offenbar ertrunken. Die Obduktion hat jetzt ergeben, dass es keine Anzeichen von Fremdverschulden gibt.

Der Mann aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land war mehrere Tage unbekannten Aufenthalts.

„Wir vermissen Dich, wo bist Du?“ - diesen Post hatten die Eltern des vermissten 22-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land im sozialen Netzwerk Facebook abgesetzt. Ihr Sohn war zuletzt in der Nacht auf Sonntag, 3. Juli, auf dem Fest „Rock am Waldrand“ in Salmtal, einer Veranstaltung des Sportvereins Salmtal-Dörbach, gesehen worden, war in der Vermisstenmeldung zu lesen. „Bitte haltet eure Augen auf und teilt diesen Beitrag“, schreiben Mutter und Bruder des Vermissten.