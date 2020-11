Polizei sucht Zeugen : Fahrerflucht nach Unfall in Oberbettingen

Fahrerflucht nach Unfall in Oberbettingen

Oberbettingen Ein von der Straße abgedrängter Fahrer prallt in Oberbettingen mit seinem Wagen gegen ein Schild. Wer ist der Verursacher?

Ein unbekannter Autofahrer ist am Montag, 16. November, nach einem Unfall in Oberbettingen geflüchtet. Gegen 18.50 Uhr drängte er in der Prümer Straße im Bereich des Hauses 46 einen 18-Jährigen ab, der ihm mit seinem Auto entgegenkam.