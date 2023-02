Kurioser Vorfall : Einbruch: 47-Jähriger klaut Laptop und Auto – und bringt das Fahrzeug einen Tag später zurück

Oberbettingen Vielleicht war es das schlechte Gewissen, vielleicht auch nur der Alkohol: In der Vulkaneifel hat ein Dieb ein geklautes Auto wieder zurückgebracht. Eine Strafe gibt’s trotzdem.

Am 30. Januar verschaffte sich ein 47-jähriger Mann aus der VG Gerolstein Zutritt zu einem Haus einer 41-Jährigen in der Prümer Straße in Oberbettingen. Dort klaute er mehrere Gegenstände, darunter einen Laptop. Anschließend fand er einen Autoschlüssel und fuhr mit dem vor dem Anwesen abgestellten Pkw davon.