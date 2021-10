Blaulicht : Dramatische Rettungsaktion in Oberbillig – Mann fährt mit Auto in die Mosel

Foto: Wilfried Hoffmann/TV/Wilfried Hoffmann

Oberbillig Ein 48-jähriger Mann ist am Montag mit seinem Auto durch die Schranke einer Fähre in Oberbillig gefahren und in die Mosel gestürzt. Die Wasserpolizei erklärt, wie es dazu kommen konnte.

Zum Unfall kam es am Montagvormittag um 10.28 Uhr. Der Fahrer eines Elektroautos fuhr beim Korrigieren der Parkposition auf der Fähre Sankta Maria II aus noch ungeklärten Gründen durch die Absperrung in die Mosel. Daraufhin trieb das Auto mit dem Fahrer rund 20 Meter weg von der Fähre.

Versinkendes Auto brachte Mann in Lebensgefahr - Fahrgäste halfen bei Rettung

Blitzschnell reagierte das Personal der Sankta Maria II. Sie fuhren mit der Fähre zum sinkenden Auto, um den Mann aus seiner lebensbedrohlichen Lage zu befreien. Gemeinsam mit der Hilfe von Fahrgästen gelang es den Mann durch das Fenster auf der Beifahrerseite aus seinem Fahrzeug zu ziehen und auf der Fähre in Sicherheit zu bringen. Er kam ohne Verletzungen mit einem Schock davon.

Rettungsaktion bei Oberbillig: Auto stürzt in die Mosel

Einer der Helfer war Berufsfeuerwehrmann aus Luxemburg

Alain Biever aus Luxemburg hat den Unfall beobachtet und ist dem Verunglückten sofort zur Hilfe geeilt. Foto: Wilfried Hoffmann/TV/Wilfried Hoffmann

Einer der Retter war Alain Biever (59), der ehemalige Berufsfeuerwehrmann aus Luxemburg. Er arbeitete zum Zeitpunkt des Unfalls als Kassierer auf der Fähre. Er erzählte, dass das Auto auf einmal Vollgas gegeben hatte und dann mit einem lauten Knall durch die Schranke gefahren sei. Daraufhin hat man die Fähre zum sinkenden Auto gefahren, um den Mann aus dem kalten Wasser zu retten. Zum Zeitpunkt des Unglücks lag die Temperatur bei rund vier Grad.

Wieso der Mann mit seinem Auto in die Mosel stürzte

Ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Trier, die den Einsatz in Oberbillig geleitet hat, äußert sich am Nachmittag auf TV-Anfrage zur Unfallursache. Das Fährpersonal und der gerettete 48-Jährige hätten übereinstimmend bestätigt, dass der Mann wohl Bremse und Gaspedal verwechselt habe, bevor er mit seinem Fahrzeug in der Mosel landete.

Das Auto wurde mithilfe der Fähre geborgen

Die zwischenzeitlich angerückte Feuerwehr musste sich zum Glück nicht mehr um die Menschenrettung kümmern. Mit einem Boot unterstützten die Wehrleute die Bergung des verunfallten Fahrzeugs aus der Mosel. Die Fähre hatten E-VW nach derRettungsaktion mit zum Anlieger gezogen.