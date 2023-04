Zwischen elf und 16 Tote Zehnjährige in Kinderhilfeeinrichtung gefunden – drei Jungen im Fokus der Ermittler

Im Fall des toten zehnjährigen Mädchens in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im oberfränkischen Wunsiedel stehen zwei Jungen im Alter von elf Jahren und ein 16-Jähriger im Fokus der Ermittler. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Sicherheitskreisen. Zuvor hatte „Bild“ berichtet. Angestellte der Einrichtung hatten das Kind am Dienstag leblos in einem Zimmer entdeckt.