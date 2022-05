Notfall : Notlandung im Eifelkreis: Flugzeug geht neben der B 257 runter

Foto: dpa/Carsten Rehder

Der Pilot konnte sein Kleinflugzeug nicht mehr in der Luft halten. Er schaffte es, in einem Feld in der Eifel zu landen.

Am Mittwoch, den 25. Mai, musste gegen 18:30 Uhr ein motorisiertes Kleinflugzeug auf einem Feld entlang der B 257 in der Gemarkung Oberkail notlanden. Aufgrund eines Motorausfalls war das Flugzeug nicht mehr manövrierbar, sodass der Pilot sich zu einer Notlandung entschied.