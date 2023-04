Bei Oberkail Über 100 Kräfte im Einsatz: Feuerwehr-Großübung in der Eifel (Fotos)

Erstens mussten die Einsatzkräfte schnell Wasser in den Wald bekommen. Mittels mehrere Tankwagen wurde ein Rundkurs aufgebaut. Die Fahrzeuge wurden in Oberkail gefüllt, fuhren dann in den Wald. Dort standen schon Wasserbehälter bereit. Hier wurden sie entleert und das Ganze ging von vorne los.