Unfallfahrer unbekannt Traktorfahrer gesucht: Wer hat in und um Oberweis etwas gesehen?

Wegen eines Verkehrsunfalls in Oberweis mit unbekanntem Verursacher ermittelt die Polizei. Am Donnerstag, den 18. Juli, ereignete sich der Unfall gegen 21.30 Uhr in der Bitburger Straße auf Höhe der Tankstelle. Dabei hat vermutlich ein Traktor mit einem hohen Gespann eine Strom- und Telefonleitung über der Straße beschädigt. Im Anschluss habe sich der Traktor unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, berichtet die Polizei.