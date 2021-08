Oberweis Die Täter schlugen am Freitag zu und gelangten in die Bankräume. Die Polizei fahndet nach bisher unbekannten Tätern.

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 13.08.21, wurde die Polizei Bitburg über einen Einbruch in die Volksbankfiliale in Oberweis alarmiert. Bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in die Büroräume.