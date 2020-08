Blaulicht : Diebe schleppen Gussofen davon

Liesenich Die Polizei Zell bittet um Zeugenhilfe bei einem Diebstahl, der in Liesenich (Landkreis Cochem-Zell) verübt wurde.

Wie die Beamten mitteilen, wurde die Tat bereits am Donnerstag, 20. August, verübt: Zwischen 9.15 und 12.55 Uhr stahlen die Unbekannten in Liesenich einen 200 Kilogramm schweren, gusseisernen Ofen der Marke Wodtke von einem Grundstück in der Straße Auf Sohler.