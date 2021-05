Polizei : Offenbar illegales Rennen in der Eifel bei Wolsfeld - Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Offenbar illegales Rennen in der Eifel bei Wolsfeld - Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Wolsfeld/Holsthum Nach waghalsigen Manövern mehrerer Autofahrer auf der L 2 zwischen Wolsfeld und Holsthum am Sonntagmittag hat die Polizei Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen.

Die L 2 zwischen Wolsfeld und Holsthum ist an Pfingsten normalerweise der Austragungsort des Wolsfelder Bergrennens. Pandemiebedingt wurde dieses in diesem Jahr abgesagt. Dennoch kam es am Pfingstsonntag offenbar zu einem illegalen Rennen.