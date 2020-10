Ohne Führerschein am Steuer : Drei Autos bei Unfall in Wittlich zerstört

Symbolbild. Foto: TV/Friedemann Vetter

Wittlich Eine 18-jährige Autofahrerin hat laut Polizei am Mittwochabend in Wittlich einen schweren Unfall verursacht, bei dem vier Menschen leicht verletzt wurden. An drei Autos entstand Totalschaden.

Nach bisherigen Ermittlungen war die 18-jährige Fahrerin eines VW Tiguan gegen 21.40 Uhr auf dem Zubringer von der Schloßstraße in Wittlich zur L 141 in Richtung Trier unterwegs. Das Auto war mit drei weiteren jungen Menschen besetzt.

Wegen überhöhter Geschwindigkeit sei der Tiguan auf die L 141 geschossen und habe dort einen in Richtung Trier fahrenden VW Passat gerammt. Durch den Anstoß sei der Passat auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort mit einem entgegenkommenden VW Polo mit zwei Insassen frontal zusammengestoßen.

An allen drei Autos entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden summiert sich auf geschätzte 23 000 Euro. Zum Glück gab es nur vier Leichtverletzte.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme habe sich herausgestellt, dass die Unfallverursacherin nicht im Besitz eines Führerscheins sei und das Auto ohne Wissen des Eigentümers benutzt hat.