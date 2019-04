später lesen Polizei Ohne Führerschein unterwegs FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red) Kein Führerschein, aber einen Unfall gebaut: Ein 16-Jähriger hat am Sonntag gegen 21.25 Uhr beim Rückwärtsausparken in der Schulstraße in Daun ein Auto beschädigt. Dies teilt die Polizei Daun mit.