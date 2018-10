später lesen Polizei Oktoberfest in Bleialf: Poller beschädigt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Ein Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in Bleialf an der Ecke Bahnhofstraße/ Am Markt einen Poller umgefahren und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.