Verkehrsunfall : Oldtimer-Fahrer wird bei Enkirch aus Auto geschleudert und schwer verletzt

Enkirch (Mosel) Ein Fahrer eines Mercedes-Benz Oldtimer ist bei einem Verkehrsunfall auf der B53 bei Enkirch an der Mosel am Freitag, 13. September, schwer verletzt worden.

Der Fahrer des Oldtimers befuhr laut Mitteilung der Polizei um 16.30 Uhr die L192 in Enkirch um auf die B53 in Richtung Zell aufzufahren. Hierbei mißachtete er ein vorfahrtsberechtigtes Auto, welches von Zell kommend in Richtung Traben-Trarbach unterwegs war. Im Einmündungsbereich zur B53 kam es dann in der Folge zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.