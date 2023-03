Kripo ermittelt : Olewig: Hausbewohner löschen brennende Hecke, bis die Feuerwehr kommt

Der Brand in einer Hecke drohte auf ein Nachbarhaus überzugreifen. Foto: TV/Agentur Siko

Trier Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr in der Gustav Heinemannstraße in Trier-Olewig.

