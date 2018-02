Onlinehändler aus dem Hochwald unter Betrugsverdacht verhaftet

Ihr Name

Der Staatsanwaltschaft Trier liegen zirka 200 Strafanzeigen aus dem gesamten Bundesgebiet vor, in denen Kunden des Onlinehändlers angegeben haben, über Ebay und eine Webseite des Unternehmens Mobiltelefone bei dem Unternehmen bestellt und bezahlt zu haben; die bestellten Geräte seien jedoch nicht geliefert worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Anklagebehörde wurde zwar einem kleinen Teil der Kunden der geleistete Kaufpreis zurückerstattet. In der überwiegenden Zahl der Fälle hätten die Kunden jedoch angegeben, weder das bestellte Gerät noch eine Rückzahlung erhalten zu haben, so dass ihnen jeweils ein Schaden in Höhe des entrichteten Kaufpreises entstanden sei. Insgesamt sei den geschädigten Kunden ein Schaden im hohen fünfstelligen Euro-Bereich entstanden.

Am Mittwoch durchsuchten Beamte der Kripo Idar-Oberstein die Geschäftsräume des Unternehmens und die Wohnung des Geschäftsführers und beschlagnahmten umfangreiche Geschäftsunterlagen sowie Computer und Datenträger. Zeitgleich wurden zusammen mit den luxemburgischen Justiz- und Polizeibehörden im Wege der Rechtshilfe auch eine weitere Firma des Betreibers im Großherzogtum durchsucht, die nach Erkenntnis der Staatsanwaltschaft in den Onlinehandel eingebunden gewesen sein soll.

Gegen den Geschäftsführer des Unternehmens erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Betruges. Er wurde am Mittwoch festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere die Auswertung der sichergestellten Unterlagen und Daten wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.