Konz Unfallflucht in der Konzer Karthäuser

Ein weiß-türkisfarbener Opel Astra ist in der Zeit von Dienstag, 10. September, 18 Uhr bis Mittwoch, 11. September, 7 Uhr, beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Opel in Karthäuser Straße 75 abgestellt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Opel Astra entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Hinweise an die Polizeiwache in Konz.