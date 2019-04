später lesen Polizei Langer Kratzer in der Beifahrertür Teilen

(red) Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand wurde die Beifahrertür eine Autos beschädigt, das in der Schulstraße in Hohenfels-Essingen abgestellt war. Als Tatzeitraum gibt die Polizei Zwischen Mittwoch, 15 und Donnerstag, 5.30 Uhr an.