Blaulicht : Opferstock in Osburger Kirche aufgebrochen

Opferstock in Osburger Kirche aufgebrochen

In einer Pfarrkirche im Hochwald ist ein schwerer Opferstock umgeworfen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein mehrere hundert Kilo schwerer Opferstock in der St.-Clemens-Pfarrkirche in Osburg ist am Montag aufgebrochen und umgeworfen worden.