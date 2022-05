Blaulicht : Orenhofen: Unbekannte brechen in Gartenhäuser ein – Polizei vermutet Amateure hinter der Tat

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Orenhofen Zu Sachbeschädigungen und Einbrüchen in Gartenhäuser kam es am Freitag in der Gartenfeldstraße in Orenhofen. Auch ein Einbruchsversuch in ein Wohnhaus wurde der Polizei gemeldet. Nun suchen die Beamten nach Zeugen.

In der Gartenfeldstraße in Orenhofen (Eifelkreis) kam es am Freitag, 27. Mai, in zwei Fällen zu mutwilligen Sachbeschädigungen und Einbrüchen in Gartenhäuser. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Einbruchversuch in Wohnhaus

Darüber hinaus gab es einen Versuch, in ein Wohnhaus einzubrechen. Der oder die Täter haben laut Polizei die Glaseinsätze in Fenstern und Türen beschädigt. Letztlich gelang es ihnen jedoch nicht, in das Wohnhaus einzusteigen. Entwendet wurde in beiden Fällen nichts. Aufgrund der Feststellungen vor Ort dürfte es sich nicht um eine professionelle Tätergruppierung handeln.