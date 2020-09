Kostenpflichtiger Inhalt: Organisierte Kriminalität : Panzerknacker scheitern in Strohn

Der Automat ist zwar nach den zwei Sprengungsversuchen kaputt, aber an das Geld kamen die Täter nicht ran. Foto: Andreas Sommer

Update Strohn Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag probiert, den Geldautomaten in der Volksbankfiliale zu sprengen. Als allerdings auch der zweite Versuch misslang, traten die Täter laut Zeugen mit einem dunklen Auto die Flucht an.