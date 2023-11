Sturm erreicht bis zu 90 Stundenkilometer Orkantief erreicht Region Trier: Umgestürzte Bäume und gesperrte Straßen (Fotos)

Ansonsten hat der Sturm bislang keine großen Schäden in der Region verursacht, hier und da sind Mülltonnen umgestürzt oder Bauzäune umgefallen. Laut DWD waren die stärksten Böen in der Region bisher in Deuselbach mit 91,1 Kilometern pro Stunde, Roth bei Prüm mit 87,1 Stundenkilometern und Trier mit 76,3 Kilometern pro Stunde. Die stärkste Böe in Deutschland: In Kall Grenze RLP/ NRW mit 103,7 Stundenkilometer und auf dem Brocken in Niedersachsen mit 141,1 Kilometern pro Stunde.