Löscharbeiten in der Eifel : Vollbrand von Traktor und Rundballenpresse in Orsfeld

Foto: TV/Agentur Siko

Orsfeld Traktor, Heuballenpresse, Stoppelfeld - all das hat am Sonntagabend in Orsfeld in Flammen gestanden. Die Feuerwehr hatte einiges zu tun, und auch ein Landwirt sprang noch helfend mit ein.

Am Sonntagabend ist die Feuerwehr gegen 20.15 Uhr zu einem Traktorbrand in Orsfeld ausgerückt. Vor Ort angekommen bemerkten die Einsatzkräfte, dass ein Gespann aus Traktor und Rundballenkombipresse im Vollbrand stand. Zudem brannte zum Teil das umherliegende Stoppelfeld auf rund 1500 Quadratmetern. Unter schwerem Atemschutz gingen die Kräfte mit einem Schaumrohr gegen de Flammen vor. Durch einen zur Hilfe eilenden Landwirt wurde der Bereich um das brennende Gespann gegrubbert, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Verletzt wurde niemand.

Die Schadenhöhe ist noch nicht bekannt.